الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 822 حالة إشغال وتعدي بـ"سوق الخميس" بأسوان

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الخميس ومول الجيش بنطاق حى غرب المدينة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات من أجل تحقيق السيطرة والانضباط واستعادة المظهر الحضارى داخل الأسواق وفى الشوارع الرئيسية والداخلية. 

وأكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان أن لحملة أسفرت عن رفع عدد 822 حالة إشغال وتعدى، إضافة إلى تحرير 17 محضر إشغال طريق. 

أشار إلى أن الحملة كانت بقيادة نواب رئيس المدينة ومديرى المتابعة الميدانية والأمن بديوان عام المحافظة، بمشاركة مسئولى جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والإدارة الصحية ومكتب تفتيش الأغذية، إضافة إلى القوات الأمنية ورؤساء الأحياء ونوابهم والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية.

ازالة الاشغالات والتعديات أسوان استعادة المظهر الحضارى الحركة السياحية الشوارع الرئيسية المتابعة الميدانية سوق الخميس أعمال النظافة

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