حبس المتهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالقاهرة

قررت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات) "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباحا، إلاّ أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات محاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ(تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المتهمة بمبلغ 25 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.