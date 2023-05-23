الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال مشاركتها بالحوار الوطنى.. يمنى الحماقى تطالب بمراجعة أولويات الاستثمار

الدكتورة يمنى الحماقى
الدكتورة يمنى الحماقى

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على ضرورة مراجعة أولويات الاستثمار في إطار الأزمات الاقتصادية الراهنة، وأولويات الاستثمار التي يجب البحث عنها، وهذا يتوقف على دور الدولة، في تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

وقالت خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الدولة دورها تحقيق التوازن بين المستهلك والمنتج، وذلك من خلال قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن معوقات الاستثمار قُتلت بحثًا، والمطلوب أولويات العمل والمتابعة والتعاملات المختلفة.

وأضافت أنه لا توجد رؤية للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية، كما توجد مشروعات متعثرة في كل محافظات مصر، مشددة على ضرورة تفعيل الصناعات الصغيرة من خلال المجمعات الصناعية والحاضنات، استغلال الطاقات الهائلة في قطاع الأعمال العام.

بدوره، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن العلاقة ليست تبادلية بين طرفين، بل لها ثلاثة أطراف، ويجب النظر بشكل متوازن بين جميع أطراف العلاقة، وهم المستثمر والدولة والمواطن.

وأشار إلى أنه إذا كنا في أزمة اقتصادية، فهي أزمة عالمية وليست محلية فقط، وهناك مسئولية مجتمعية على الشركات.

الدكتورة يمنى الحماقى جامعة عين شمس الكفاءة الاقتصادية الاستثمار الخاص المستشار محمود فوزي أزمة اقتصادية

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