الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لحماية طفلك من التشوهات.. كيف تتجنبين خطر الإصابة بـ"سكر الحمل"؟

الإصابة بسكر
الإصابة بسكر

تُصاب الكثير من الأمهات الحوامل بمرض “سكر الحمل”، وهو ما يُثير المخاوف من إصابة الأجنة بالتشوهات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة، إنه من المهم للمرأة المصابة بـ"سكر الحمل" أن تتابع مع طبيب معالج ليتمكن من تحديد جرعات دواء المناسبة، وعادًة ما تحتاج إلى الحصول على إنسولين مع اتباع نظام غذائي لتجنب حدوث زيادة في نسبة السكر.

وتابع “المحمدي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "يجب على الحامل مراقبة نفسها بشكل دائم ومستمر، عن طريق الأجهزة الشخصية التي تتمكن من خلالها قياس نسب السكر في الدم".

ولفت الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الأمراض الباطنة إلى أن سكر الحمل هو الذي يأتي بعد الـ 3 شهور الأولى في الحمل، متابعًا: “إذا لم تعان الحامل  من السكر قبل الحمل، فإن إصابتها بالمرض خلال الـ3 أشهر الأولى من الحمل، تعني أنها أصيبت بسكر الحمل، وبالتالي عليها متابعة الطبيب”.

وأشار الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الأمراض الباطنة إلى أن إذا كان السكر غير منتظم لدي الأم الحامل فهذا بالطبع سيؤثر على الجنين لذا يجب أن تكون المرأة الحامل حريصة أن تكون نسبة السكر لديها منتظمة طوّال الوقت حتى لا يحدث أي آثار سلبية عليها، أو على الجنين أثناء تكوينه داخل الرحم.

أثر الإصابة بسكر الحمل على الجنين

وأضاف: "أن عدم انتظام نسبة السكر في الدم للأم الحامل يؤدي إلى زيادة حجم الطفل عند الولادة، ويتعرض لبعض المشكلات والعيوب الخلقية من بينها صعوبة التنفس أثناء وبعد الولادة، ونقص في الجلوكوز للطفل بعد الولادة مباشرة، إضافًة إلى مشاكل صحية تعاني منها الأم ستؤثر على تغذية الجنين أثناء الحمل".

ونصح الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الأمراض الباطنة الأمهات الحوامل بضرورة مارسة الرياضة، والمتابعة الذاتية، بجانب المتابعة مع طبيب بشكل مستمر، والاهتمام بالنظام الغذائي، والقراءة للمعرفة السليمة بالحالة التي تكون عليها الأم الحامل مريضة السكر.

اتباع نظام غذائي الأمهات الحوامل الأم الحامل الامراض الباطنة الحفاظ على صحة أمراض الباطنة سكر الحمل الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الأمراض الباطنة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

ضبط المتهم بسرقة بطاقة بنكية من عجوز الإسكندرية

مشروع الضبعة.. مصدر يكشف موعد بدء أعمال الصبة الأولى للمرحلة الرابعة

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف توطين الصناعات الدوائية

وزير الأوقاف يوضح سبب تخصيص وقت لـ"الصلاة على النبى" بالمساجد

تعليمات جديدة من "مصر للطيران" للمسافرين بخصوص مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى