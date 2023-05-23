"تعليم الغربية": امتحان الجبر مطابق للمواصفات ولا توجد أي شكاوى

اطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددهم 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية (90428 طالبًا) امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي العلوم ومجال الاقتصاد والبالغ عددهم 2040 طالبًا في 15 لجنة على مستوى المديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ومع انطلاق اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023.

وأكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئنًَا جميع أولياء أمور الطلاب أن الامتحان اليوم في مستوى جميع الطلاب ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة.

كما أكد حسن أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.