الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم الجيزة: امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من الكتاب

غرفة العلميات
غرفة العلميات

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، لجان مدارس أمجاد للتعليم الأساسي، الندى للتعليم الأساسي، ناهيا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة.

وأثنى وكيل الوزارة على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى.

كما أكد على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان، كما اطمأن أيضًا على طلبة المنازل.

وشدد مدير المديرية، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلک لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

 كما تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلک من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190768 طالب وطالبة بنسبة حضور 98%.

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