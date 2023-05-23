ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة فى الشروق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بمعاكسة إحدى الفتيات ووالتعدي عليها بالسب والشتم.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.