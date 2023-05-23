ماري لويس تطالب بإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة والمتوسطة

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك ٨ صعوبات نواجهها ونتمنى أن تتكاتف معنا الدولة، مضيفة نقوم بتصدير ٥٠٠ مليون قطعة ملابس سنويا بتكلفة ٥ دولار للقطعة.

وأضافت خلال كلمتها بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، عندنا رسوم صناعية لا تقل عن ١٦٪ يتم تحصيلها حتى يتم شحن المنتج للخارج.

وطالبت لويس، برد الأعباء لهذا القطاع، والبحث مع البنك المركزى إمكانية تقليل تأمين الصادرات، وإعادة النظر فى بعض الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن المراكز التعليمية الفنية الصناعية ليس لها قرار أن تكون مراكز إنتاجية، لأن قرار إنشائها مراكز تدريبية فقط، ويجب أن تمنحها التدريب والإنتاج.

وعلق بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن رد أعباء الصادرات ليس منحة وليس دعم.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.