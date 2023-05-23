حزب النور: النهوض بالصناعة الوطنية يستوجب عدد من الآليات والتفصيل الفعلى

قال إيهاب محمد شاهين، ممثل حزب النور، إن النهوض بالصناعة الوطنية يستوجب عدد من الآليات والتفصيل الفعلي على أرض الواقع، لعل أبرز هذه الإجراءات تفضيل المنتج المصري حتى وإن كان البديل الأجنبي أعلى جودة، من ثم علينا إعلان قاعدة "تفعيل الموجود قبل البحث عن المفقود".

وأكد ممثل حزب النور على ضرورة وجود ثورة صناعية للنهوض بالقطاع، مشددا على ضرورة تفعيل الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة لتكون خطوة على طريق التغيير، حيث يوجد لدى الوزارة 8 هيئات، 5 أجهزة، 3 مصالح، وحدتين، صندوقين، 4 مراكز، معهدين، ومجلس وطنى للاعتماد، إضافة لتفعيل رؤية مصر بشأن تطوير وتنمية والنهوض بالصناعة وفقا لما ورد بخطة مصر 2030.

وشدد شاهين على ضرورة سرعة تطوير مناهج التعليم الفنى لتوفير الأيدى العاملة والدمج فى سوق العمل، على أن يكون هناك طفرة فى المناهج الفنية، والتنسيق بين الوزارات للوقوف على المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.