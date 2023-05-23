الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: اجتماعات بنك التنمية الإفريقي ضرورية لتحقيق تطلعات شعوب القارة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

علقت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى بشرم الشيخ، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذا الاجتماع السنوي الهام على مواصلة مصر دعمها للنمو الاقتصادي للقارة الافريقية.

جاء ذلك تعقيبا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، منوهة دور بنك التنمية الأفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية".

وقالت النائبة إن تأثيرات جائحة كورونا كان كبيرة على القارة الإفريقية، بخلاف الدول الأخرى التي واجهت الأزمة، موضحة أن القارة لم تكد تتعافى من هذا الفيروس لتحل عليها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وخلل سلاسل الإمداد ونقصها، وبالتالي هذه الاجتماعات في غاية الأهمية من أجل تحقيق الاستفاقة لدول القارة السمراء.

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري على أهمية إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.

الاجتماعات السنوية التنمية الاقتصادية التنمية الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات التمويلية بنك التنمية الإفريقية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

اعترافات المتهمين بالنصب على طبيب وسرقة 500 ألف جنيه مقابل شقة بالقاهرة الجديدة

تل العمارنة وبني حسن بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا ألمانيا

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

فور استغاثتهم عبر السوشيال ميديا.. محافظ المنوفية يلتقي حالات إنسانية وذوي همم

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس