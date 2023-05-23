الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يجرى فحوصات طبية جديدة لأحمد فتوح

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، عمل فحوصات طبية جديدة لأحمد فتوح الظهير الأيسر خلال المرحلة المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الماضية.

وتأتي الفحوصات من أجل الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإصابة التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة وهي عبارة عن مزق في عضلة مفصل الحوض.

ومن المقرر وفقا للفحوصات الجديدة سيتحدد موعد مشاركة فتوح في التدريبات الجماعية استعدادا للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الأربعاء في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم ٣٠ من الشهر الجاري، في مسابقة كأس مصر.

أحمد فتوح البرنامج التأهيلي التدريبات الجماعية الجهاز الطبي الدكتور محمد أسامة تعادل الزمالك والداخلية

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