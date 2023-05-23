الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق حملة "في كل ثانية حياة" ضمن المشروع القومي للرعايات ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات تدشين حملة"كل ثانية حياة"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ .

وتستهدف الحملة دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية، وذلك لضمان الحصول على الخدمة الطبية السريعة، من خلال الخط الساخن 16474.

بحضور اللواء دكتور أشرف محمد عبد الحليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور حلمي أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة  دينا عادل عزت مدير إدارة التطوير المؤسسي الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة ببني سويف

ورحب المحافظ بضيوف الوزارة على أرض بني سويف، والتي تعتبر المحطة الثانية للحملة، معرباً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي  لدعمه وتبنيه تلك الحملة التي تأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة أبناء الشعب المصري ، لاسيما وأن المبادرة تستهدف تقديم العديد من الخدمات الصحية وجودة عالية  ونوعية،وهو ما يتماشى مع  رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

تضمنت الفعالية عرض تقديمي لأهداف الحملة، التي تتمثل فى توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضي المشمولين بالمبادرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم سرعة توافر خدمات الطوارئ، بالإضافة لما توفره المبادرة من بيانات عالية الدقة لصناع القرار، وقطاع البحث العلمي، وتحديد الاحتياجات في الأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة لوضع ركائز أساسية لضمان فاعلية المبادرة ونجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

أعرب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، عن تقديره وشكره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لدعمه وتوجيهاته بتوفير التسهبلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة ، والتي يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، حيث أطلقت الوزارة خطة وطنية لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضي الجلطات القلبية الحادة، ضمن المشروع القومي للرعايات ،بهدف  الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية في هذا المجال

وأضاف : منذ انطلاق الحملة في ديسمبر 2022، تم توفير سيارات إسعاف مجهزة على مستوى عال، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يقوم بالرد على الحالة و توجيه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج الملائم بمعرفة فريق طبي متميز بمستشفيات الإحالة للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضي جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية، والتي تقوم تقديم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف في حالة الطوارئ
 

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الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الصحة والسكان المشروع القومي للرعايات والحضانات نظم المعلومات والتحول الرقمي

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