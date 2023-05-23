الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحرى عن سيدة هرّبت عملات أجنبية بالمطار

عملات أجنبية
عملات أجنبية

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز سيدة على ذمة التحريات؛ بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لجأت سيدة لحيلة ماكرة لتهريب العملات الأجنبية بمطار القاهرة، عن طريق إخفائها أسفل طيات ملابسها، إلا أن الأجهزة الحديثة بمطار القاهرة كشفتها، واعترفت بمحاولتها تهريب العملات لخارج البلاد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ، ومن خلال التعامل الفنى، من ضبط إحدى السيدات؛ لحيازتها مبالغ مالية "عملات أجنبية" كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

نيابة النزهة الجزئية تهريب التحريات حجز سيدة مطار القاهرة

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