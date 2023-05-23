القبض على نصاب "الصوب الزراعية" فى القاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للأجهزة الأمنية من بعض المواطنين بتضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات الزراعة بالصوب الزراعية ، المطاعم، الأسمدة ، المأكولات البحرية، المزارع السمكية مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.