الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على نصاب "الصوب الزراعية" فى القاهرة الجديدة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للأجهزة الأمنية من بعض المواطنين بتضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات الزراعة بالصوب الزراعية ، المطاعم، الأسمدة ، المأكولات البحرية، المزارع السمكية مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية. 

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سائق الجمالية مقابل أرباح ضبط وزارة الداخلية مبالغ مالية المأكولات البحرية المزارع السمكية أصول

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

مصرع طالبة بكلية التربية الرياضية صدمتها سيارة في الإسكندرية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسوان بحضور 6 آلاف مواطن

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس