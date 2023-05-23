الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص تحت عجلات القطار بالفيوم

مصرع شخص تحت عجلات
مصرع شخص تحت عجلات القطار بمزلقان الزملوطى بمحافظة الفيوم

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان الزملوطي دائرة قسم أول الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص تحت عجلات القطار بمزلقان الزملوطي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور هاني همام مدير مرفق اسعاف محافظة الفيوم إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "م . س" في الثلاثينيات من العمر نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار علي مزلقان الزملوطي بدائرة قسم أول الفيوم.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن جثمان المتوفى. 

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان الزملوطى بمحافظة الفيوم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

مصرع طالبة بكلية التربية الرياضية صدمتها سيارة في الإسكندرية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسوان بحضور 6 آلاف مواطن

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس