مصرع شخص تحت عجلات القطار بالفيوم

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان الزملوطي دائرة قسم أول الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص تحت عجلات القطار بمزلقان الزملوطي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور هاني همام مدير مرفق اسعاف محافظة الفيوم إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "م . س" في الثلاثينيات من العمر نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار علي مزلقان الزملوطي بدائرة قسم أول الفيوم.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن جثمان المتوفى.