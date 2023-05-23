نجاة أسرة من الموت في تفحم شقة بالإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية أسرة من الموت المحقق في تفحم شقتهم السكنية عقب نشوب حريق فيها في شارع ميناء أغادير بمنطقة العصافرة بحري بالمنتزه ثان في الإسكندرية.

كان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا، يفيد نشوب حريق بشقة داخل عقار سكني بشارع ميناء أغادير، بالعصافرة بحري.

تبين من المعاينة الأولية نشوب حريق بالشقة، ما أسفر عن تلفيات هائلة بالشقة، وتصاعد ألسنة الدخان من العقار، دون حدوث إصابات.

وقال شاهد العيان إن الحريق بدأ كبيرًا، وتصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير ولكن الآسرة المقيمة بالشقة تم إنقاذها ونجاتهم من الموت المحقق؛ بسبب خروجهم خارج المنزل.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.