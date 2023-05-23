الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم ومساندة كل قضايا الأمة العربية

صحف الكويت
صحف الكويت

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحرص دائما على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان "السيسي: مصر تحرص على استمرار تعزيز دورها القومي لدعم مسيرة العمل العربي المشترك" أن الرئيس السيسي قال إن مصر اليوم، وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا.

وتحت عنوان "توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية" نشرت صحيفة (النهار) أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أكد أن الرئيس السيسي أعرب خلال مباحثاته مع السلطان هيثم بن طارق، عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية عمان 2040، مشيدا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

وكتبت صحيفة (الرأي) تحت عنوان "مصر وعمان تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة" أن مصر وسلطنة عمان أكدتا تطابق الرؤى بين الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.

وتابعت الصحيفة أن السلطان هيثم بن طارق بعث ببرقية شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لدى مغادرته بعد زيارة استغرقت يومين، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة.

الصحف الكويتية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار تعزيز مسيرة العمل العربي قضايا الأمة العربية شعوب المنطقة

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