الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صحة الدقهلية": فحص 1639 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بمركز شربين

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

قالت منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالدقهلية الدكتورة علياء أبوالسعود، إنه تم فحص 1639 مواطنا ضمن القافلة الطبية بقرية أم الرزق مركز شربين، التي وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور شريف مكين بتنظيمها خلال يومي الأحد والإثنين 21، 22 مايو الجاري.

وأشارت الدكتورة علياء أبوالسعود في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن القافلة ضمت 12 عيادة، منها 7 عيادات متنقلة، فضلا عن معمل طفيليات وأشعة x-ray، تم إجراء 298 تحليلا مختلفا للمرضى، إجراء فحوص لـ121 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 106 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة دولة. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور شريف مكين الحرص على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية، في ظل استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

في سياق آخر، تابع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، جهود رؤساء الأحياء بمدينة المنصورة والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالدقهلية في سرعة بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال عقد لقاء المواطنين الأسبوعي الذي يتم كل يوم إثنين من كل أسبوع للاستماع لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كل قطاعات المرافق والخدمات. 

ووجه مختار رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حسن استقبال المواطنين، وسرعة فحص طلباتهم والتنسيق مع كل الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق حياة الكريمة لهم والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم.

مديرية الصحة بالدقهلية القافلة الطبية الصحة عيادات متنقلة جراحات نفقة دولة

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