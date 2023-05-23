حقيقة تصوير «صعيدي في الجامعة الأمريكية 2».. و«هنيدي» ينتظر «الجواهرجى» فى موسم الأضحى

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بإطلاق تصوير الجزء الثاني من الفيلم الشهير “صعيدي في الجامعة الامريكية 2”، الذي قدم الفنان محمد هنيدي على المستوى السينمائي .

وعلمت “الدستور” من مصدر قريب من هنيدي، ان العمل لم يدخل تصويره مثلما أشيع، لكنه قيد التحضير، وفي تحضيراته الاولى التي لم تأتي بتفاصيل جديدة عن هذا الجزء، الذي لم يتم صناعته هذه الفترة، لكنه في مخيلة شركة العدلية والنجم محمد هنيدي .

جدير بالذكر أن الجزء الأول من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عرض قبل 24 عام، وكانت دارات أحداثه حول مجموعة من الشباب يدخلون الجامعة الأمريكية ويقابلون ثقافات جديدة.

والفيلم كان من بطولة منى زكي، هاني رمزي، أحمد السقا، غادة عادل، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أميرة فتحي، وآخرون، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، ومخرج منفذ على إدريس.

على الجانب الآخر، ينشغل هنيدي بأكثر من عمل سينمائي، أبرزها فيلمه الجديد مع غادة عادل، والذي يقدم فيه دور بائع بطيخ أسمه “البريمو”، كما ينتظر عرض فيلمه «الجواهرجي» في موسم عيد الأضحى ، يشاركه البطولة منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

يعكف محمد هنيدي وفريق عمل مسلسل “أرض النفاق” على التجهيزات اللازمة والتحضيرات النهائية لانطلاق تصوير الموسم الثاني منه، على أن يعرض خلال موسم رمضان 2024.

وشارك في بطولة الجزء الأول من أرض النفاق دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلوى محمد علي، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وماندو العدل.