الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سالم" يطالب بدعم الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بالمستشفيات التابعة للجامعات.

وقال سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها: "هناك أهمية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضي بشكل دائم لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضى لوقت طويل حتى يتم إجراء العمليات لهم"، مشيرا إلى نقص المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة سوهاج مطالبا دعمها وتوفير الاحتياجات لها سريعا.

وجه سالم خلال كلمته سؤالا عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له.

وأجاب الدكتور وليد عبد المحسن، أمين المجلس الأعلى للجامعات، قائلا "أنهم طلبوا 8 مليارات واعتمدوا لهم ٤.٦ مليار".

وأكد سالم على ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنيه وتوفير أي دعم لهذا البند في حالة الاحتياج خلال العام المالي.

كما تحدثت وكيل لجنة الخطة عن اهتمام الدولة الآن بالأوضاع والأبحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، مضيفا: "ورغم ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦ ورغم ذلك لم يتم التفعيل للقرار حتي الآن".

وأجاب دكتور مصطفى رفعت، رئيس المجلس الأعلى للجامعات على هذا السؤال قائلا: "سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل على سرعة تفعيله".

وطالب سالم وزير التعليم العالي بضرورة الإسراع بنقل الأصول الخاصة بمستشفى الأطفال من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جامعة سوهاج، حتى تتمكن الجامعة من الاستفادة منها وبدء تشغيلها وتفعيلها مثل ما حدث بمستشفي جامعة سوهاج الجديدة.

وأجاب  الدكتور أيمن عاشور،، وزير التعليم العالي قائلا: "إنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".

ويواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة استعراض موازنة الوزارة للعام المالي 2023-2024.

جانب من الاجتماع

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الأدوية والمستلزمات الطبية اجتماع لجنة الخطة والموازنة التعليم العالي والبحث العلمي الدراسات العليا والبحوث المجتمعات العمرانية الجديدة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة توافر الادوية والمستلزمات الطبية جامعة سوهاج الجديدة

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