"الإحصاء": 13.8% زيادة في تراخيص عمل الأجانب بمصر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشــرة الســـنوية للأجــانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2022.

وأظهرت المؤشرات أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 13331 أجنبيل من مختلف الجنسيات عام 2022 مقابــل 11718 أجنبيل عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.8 %.

كما بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 6286 أجنبيا بنسبة 47.2%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7045 أجنبيا بنسبة 52.8% عام 2022.

يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022، حيث بلغ 4762 أجنبي بنسبة 35.7%، يليها الدول الأوربية بعدد 4054 أجنبي بنسبة 30.4٪‏.

تأتي الدول‏ العربية بعدد 2755 أجنبيا بنسبة 20.7٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 992 أجنبيا بنسبة 7.4%، تليها الدول الإفريقية (غير العربية)، حيث بلغ 585 أجنبي بنسبة 4.4٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد، حيث بلغ 96 أجنبيا بنسبة 0.7٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022.

تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2022، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 6661 ترخيصا بنسبة 50٪.

وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 4588 ترخيص بنسبة 34.4٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1136 ترخيصا بنسبة 8.5٪، ثم مكاتب البترول بعدد 946 ترخيصا بنسبة 7.1 ٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام 2022.

يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر بلغ 4354 أجنبيا بنسبة 32.7 ٪ يليهم رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين بـ4020 أجنبيا بنسبة 30.2 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 2447 أجنبيا بنسبة 18.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2022.

يمثل أنشطة الفنون والإبداع والتسلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، حيث بلغ 3066 أجنبيا بنسبة 23٪، يليه نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2880 أجنبيا بنسبة 21.6٪، ثم نشاط التعليم بـ1653 أجنبيا بنسبة 12.4%، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ1003 بنسبة 7.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2022.