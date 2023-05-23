تحفيز المستثمرين وتحديد الأولويات.. أبرز مقترحات نيفين الطاهري بجلسات الحوار الوطني

أكدت نيفين الطاهري الخبير الاقتصادي، على ضرورة تحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن تتضمن تلك الأولويات، الاهتمام بالمستثمر الداخلي، حيث يمثل ذلك رسالة ودافع لتواجد المستثمر الخارجي.

وقالت خلال كلمتها بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الشركات الناشئة قاطرة هامة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.

وشددت نيفين الطاهري الخبير الاقتصادي، على أهمية التعليم و الاستثمار في جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.

وأضافت أنه يجب تقليل الاستيراد من خلال دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين.