"الداخلية" تضبط 19 بندقية ومواد مخدرة في حملات بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البداري.

وأسفرت جهودها عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى عبارة عن (10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 18 متهما لـ11منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 319 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.