الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

سحل ابنها
سحل ابنها

حررت المذيعة شاهيناز جاويش محضراً بقسم شرطة الدقي اتهمت فيه 3 أطفال بالاعتداء على ابنها داخل أحد الأندية الشهيرة بمنطقة الدقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الدقي تضمن اتهام المذيعة شاهيناز جاويش لـ3 أطفال بالاعتداء على ابنها داخل أحد الأندية الشهيرة بنطاق القسم، وأرفقت بالمحضر رقم 6471 جنح الدقي 2023 مذكرة تحقيق النادي، والتقرير الطبي الخاص بابنها وشكوى تقدمت بها إلى لجنة القيم باللجنة الأوليمبية.

وقالت الإعلامية شاهيناز جاويش، تم الاعتداء على ابنها يوسف داخل النادي في الدقي وقالت: “اتلم عليه أكثر من 9 أطفال أكبر منه بـ سنتين على الأقل أعمارهم بين 13 - 14 سنة في الملعب الكبير لمجرد إنه وقع ناحية ما بيلعبوا في الجزء بتاعهم لإصابته في ركبته ومكنش قادر يقوم”.

وتابعت شاهيناز: "جه ولد اسمه "ع.ح" بيقوله قوم من هنا يلا، يوسف رد عليه قاله أنت مش شايف إنى مصاب وبعدين أنت بتتكلم كده ليه قام الولد ضاربه بالرجل في رجله وقاله قوم إتصاب في حتة تانية، راح إبني قام ورد الضربة للولد في رجله، راح الولد زاقه بإيده في وشه وصاحبه "أ.م" جاب يوسف من شعره وكعبله ووقعه في الأرض".

وأضافت شاهيناز جاويش: "فضلوا يضربوا في يوسف لحد ما جه التالت اسمه "م و" فضل يضرب في يوسف إبني، في كل جسمه وطبعا باقي الشلة جت وبقت معركة وأصحاب إبني كانوا معاه جريوا عليه وحاولوا يحوشوا ويدافعوا عنه وهو مرمي على الأرض لولا ستر ربنا إن صحابه لحقوه كان يوسف راح فيها".

واستكملت شاهيناز جاويش قائلة: بعد الخناقة ما خلصت طفل صغير راح ينادي الأمن عشان يلحق يوسف وساعتها كان وشه متبهدل وطلع الأمن عشان يلحقه، ولما سألت الأمن أنت كنت فين قال أنه واقف على باب الملعب وفيه 2 تاني جوه الملعب والمساحة كبيرة جدا، ومع العلم إن الملعب مراقب بالكاميرات، تخيلوا بقى بدل ما أم طفل فيهم تعتذر أو تقولي ماله ابنك ردت تقولي دي خناقة عيال صغيرة، وكأن اللي حصل ده عادي يعني".

واختتمت قائلة: الموضوع مكنش بلطجة وضرب بس لكن كمان ألفاظ خارجة في الخناقة وكل ده لطفل عنده 11 سنة يعني دي أهالي إشتغلت على ولادها وتعبت وقالت عيب وحرام؟، والله لو اتربوا في الأحداث كنا هنقول اه، ممكن نصدق الإجرام ده، أنا ابني بطل تايكوندو واخد مركز أول جمهورية وبطولة سكندريات للتايكوندو 2023 ويشهد كل صغير وكبير على أدبه.

شاهيناز جاويش مذيعة 3 أطفال الدقي الإعلامية شاهيناز جاويش

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