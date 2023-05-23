الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل طاقة النواب يتقدم بمقترح للبرلمان لإنشاء شرطة للتعدين

النائب طارق الجبلاوي
النائب طارق الجبلاوي

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمقترح إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول إنشاء قسم شرطة للثروة المعدنية خصيصا.

وأضاف «الجبلاوي» خلال المقترح المقدم للبرلمان أن وجود قسم شرطة خاص بالثروة المعدنية يهدف لحمايتها من السرقة والتبديد، موضحا أن قسم شرطة للثروة المعدنية سيكون على غرار شرطة الكهرباء وشرطة السياحة، وذلك من خلال قسم موجود بوزارة الداخلية تحت مسمى شرطة التعدين.

وطالب وكيل طاقة النواب، خلال المقترح المقدم لمجلس النواب، بأن يكون قسم شرطة التعدين بالتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ليكون أول "كول أمني" متخصص في حماية التعدين بمصر، موضحا أن الهدف من شرطة التعدين هو حماية ثروات ومقدرات بلدنا من النهب والسرقة والعصابات، وحماية المناجم الموجودة.

وشدد الجبلاوي خلال المقترح، على أن إنشاء شرطة التعدين سيعمل على جذب المستثمرين من الداخل والخارج، وطمأنتهم وتشجيعهم للاستثمار داخل مصر بأمان دون تخوفات أو قلق.

الثروة المعدنية النائب محمد الجبلاوي جذب المستثمرين شرطة السياحة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب شرطة التعدين

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