وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعى مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي، الذي تنفذه أحد تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام.

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم، مؤكداً أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات

وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التى يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيداً بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين جميع العناصر المشاركة، كما ناقش عدداً من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه جميع العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.