الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية الإرهابية"

جريدة الدستور

بدأت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الإسماعيلية».

ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد رصدها.

خلية الإسماعيلية محاكمة ارهاب جماعة إرهابية خلية إرهابية علميات عدائية محكمة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

رئيس هيئة الرقابة الصحية يتفقد عدة مستشفيات في الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس