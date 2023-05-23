بدء محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية الإرهابية"

بدأت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الإسماعيلية».



ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد رصدها.