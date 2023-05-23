برلمانى: حان الوقت لتوطين صناعة الأدوية فى مصر

قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب على الحكومة تعزيز سبل البحث حول إجراءات دعم وتحفيز الصناعة الوطنية، خاصة صناعة الدواء لأهميتها القصوى وضروريتها.

وأضاف النائب محمود منصور أن توطين الصناعة بشكل عام يحتاج لتقليل استيراد المكونات الأساسية، من خلال تعظيم البحث عن الموارد اللازمة وإتاحة البحث العلمي بشكل أكبر أمام شباب مصر.

وطالب الحكومة بضرورة التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

كما شدد محمود منصور على أهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتا إلى أن ذلك يسهم في ضمان توافر كميات كافية من مجمل المتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الرئيس السيسي طالب بتقديم أي محفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.