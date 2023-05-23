"مليان أكشن".. أحمد العوضي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "البلدوزر"

يحضر الفنان احمد العوضي هذه الفترة لفيلمه الجديد "البلدوزر"، والذي يتعاون خلاله مع المخرج طارق العريان ويدخل تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وقال "العوضي" لـ "الدستور" عن تفاصيل العمل، "هو عمل اعتقد انه سيعجب الجمهور، فالجمهور المصري والعربي متذوق ولديه حس يجعله ينتظر الأعمال المختلفة، والعمل بمثابة حالة اختلاف شديدة، وهو عمل من إخراج المخرج الكبير طارق العريان الذي استطيع ان اؤكد اننا سنقدم حالة سينمائية جيدة القيمة، فالعمل مليء بالاكشن الممزوج بقصة حوارية جيدة القيمة ".

- تحضيرات لاختيار المشاركين في الفيلم

وعن موعد عرضه أو تصويره قال :"العمل لم يتم تحديد موعد لعرضه، لكننا قمنا بعمل تحضيرات مهمة خلال الفترة السابقة لاختيار المشاركين فيه، ومن المفترض ان نعلن عن تفاصيله وموعد انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة ".

وكان الفنان أحمد العوضي قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل “ضرب نار"، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وإخراج مصطفى فكرى .