شك في سلوكها.. تجديد حبس كهربائي قتل والدته في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية تجديد حبس كهربائي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والدته بسلاح أبيض بعد شكه في سلوكها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

ولقت سيدة مصرعها في حادث قتل مأساوي على يد نجلها الكهربائي بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، طعنًا بمطواة في الرقبة والظهر داخل الشقة سكنها، فيما تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه وبرر جريمته بسبب سوء سلوكها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من الأهالي بتعدي شخص على والدته طعنا بسلاح أبيض داخل الشقة سكنها بعقار بشارع بغداد بمنطقة الهانوفيل غرب المدينة.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الشقة مسرح الجريمة تقع بالطابق الرابع علوي بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنتها المدعوة ف.م.أ، 38 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة الشقة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح طعني بالرقبة وأخر أسفل الظهر، بينما أشارت التحريات إلى أن المجني عليها مطلقة ولها معلومات جنائية مسجلة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة نجلها المدعو إ.ال.م، 18 سنة، كهربائي، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، إذ حضر للشقة محل البلاغ واعتدي بالضرب على والدته بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وعلى الفور تمكن الأهالي من ضبط المتهم وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث، مبررًا جريمته بسبب سوء سلوكها، وبسؤال الجيران أيدا ما توصلت إليه التحريات بارتكاب المتهم الجريمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، واخطرت النيابة العامة التحقيقات والتي قررت بنقل الجثمان إلى مستشفى العجمي العام وندب الطبيب الشرعي لتشريحه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وسؤال شهود العيان.