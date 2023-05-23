الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ تجارب زراعة آلية لمحصول القطن من الخدمة والزراعة وحتى الجني الآلي وذلك لوضع الأسس نحو ميكنة القطن وتقليل تكاليف إنتاجه مما يحقق أكبر استفادة وتحقيق أعلى دخل للمزارع إلى جانب التأكد عمليا أن أصناف القطن المصري جاهزة للجني الآلي والزراعة الآلية وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقام الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، وقيادات المعهد بحضور تجربتين للزراعة الآلية للقطن الأولى ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٤ والثانية ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٢ بالبلانتر الآلي ببذرة منزوعة الزغب وبمعدل ٨ كيلوات للفدان وأشار "رضوان" إلى أن جميع الأعمال والعمليات الزراعية سوف تتم آليا طول الموسم بالاشتراك مع معهد بحوث الهندسة الزراعية.

حضر التجربة ‏الدكتور ياسر المنسى، وكيل المعهد للإرشاد، والدكتور وليد يحيى، رئيس قسم بحوث تربية القطن السابق ووكيل صندوق تحسين الأقطان المصرية، والدكتور محمد عزت، رئيس بحوث قسم المحافظة على أصناف القطن، والدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم بحوث تربيه القطن، والدكتور ياسر عبدالرءوف، مدير محلج سخا ورئيس بحوث تربية القطن، والدكتور محمد اللاوندى، رئيس قسم بحوث المحافظة على القطن الأسبق، والدكتور صلاح صابر، رئيس الفريق البحثي بسخا لتربية القطن، والدكتور أحمد الشامي، باحث قسم المحافظة ووكيل محطة بحوث سخا السابق، والدكتور رامي عمارة، باحث بمعهد بحوث الهندسة والفريق البحثي بمحطة سخا محافظة كفرالشيخ.

وكان أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة ‏ إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.