الدبلومات الفنية تواصل الامتحانات العملية لليوم الرابع على التوالى

يستكمل أكثر من 129 ألف طالب بالدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، الامتحانات العملية والتقييم النهائي لليوم الرابع على التوالي في كل التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وتجري الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:

- عدد 690 لجنة عقد بها امتحان العملي– المعامل، بإجمالي 129025 طالبًا وطالبة.

- عدد 30 لجنة عقد بها امتحان التقييم النهائي– لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي 1819 طالبًا وطالبة.