الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية فى لبنان بأقرب فرصة ممكنة

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تبلغ اليوم موقف الفاتيكان الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.



جاء ذلك خلال لقاءات له، الإثنين، في مستهل زيارته إلى روما.



وبحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلها.



كما التقى بوحبيب بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد جالاجر وعرض معه أيضا قضايا المنطقة ولبنان.