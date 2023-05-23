الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية فى لبنان بأقرب فرصة ممكنة

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تبلغ اليوم موقف الفاتيكان الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.


جاء ذلك خلال لقاءات له، الإثنين، في مستهل زيارته إلى روما.


وبحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلها.


كما التقى بوحبيب بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد جالاجر وعرض معه أيضا قضايا المنطقة ولبنان.

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