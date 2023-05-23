نجل ضحية الزوجة وعشيقها بالجيزة يكشف تفاصيل الواقعة

تنشر " الدستور" أقوال نجل المجني عليه في اتهام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الجيزة.

وأقر الطفل م. ا ـ نجل المجني عليه - خلال تحقيقات النيابة علي سبيل الاستدلال ـ بسماعه المتهمة الثانية حال محادثتها المتهم الأول تليفونيًا طالبة منه إحضار شريط دوائي لها لدسه للمجني عليه بمشروب "قهوة".

وأضاف بأنها أرسلته إلى المتهم بمحل عمله لإحضار هذا الشريط الدوائي صباحًا بذات يوم حدوث واقعة وفاة والده.

وكشفت أقوال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بأن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار إثر علاقتهما غير المشروعة، والتي لسببها قدم المتهم الثاني عقارا مخدرا "منوم" للمتهمة الأولى والتي دسته بمشروب "مياه" احتساه المجني عليه حتى قامت المتهمة الأولى باستدعاء المتهم الثاني تليفونيا إلى العين محل سكنها.

وأضاف أنه ما إن تمكنا من المجني عليه حتى أثخن عليه المتهم الثاني بلكمات عدة وكان ذلك أثناء خنق المتهمة الأولى له بغطاء رأس حريمي "إيشارب" فأحدثا إصابته والتي أودت بحياته، مستطردا بأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم الثاني حتى تمكن من ضبطه وبمواجهته أقر بقتله والمتهمة الثانية للمجني عليه.

وأحالت النيابة العامة ربة منزل وعشيقها للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها في الجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وعامل تربطها به علاقة، لاتهامهما بقتل زوجها.

وكشفت التحريات الأولية أنهما وضعا له منوما في الطعام، ثم استكمل المتهم الجريمة بالاعتداء عليه حتى تأكدا من مقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.