إخماد حريق شب داخل حظيرة مواشي بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق اندلع بإحدى حظائر المواشي الواقعة في قرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد باندلاع حريق بإحدى حظائر المواشي، الواقعة في قرية الجزيرة الخضراء في مدينة التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما دفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فى حال وجودهم .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق دون خسائر في الأرواح، كما تجرى قوات الحماية المدنية، الآن، عمليات التبريد.