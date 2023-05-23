الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس هيئة الأبنية التعليمية: طرح مشروعات جديدة بـ24 مليار جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء الإثنين، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية عن العام المالي 2023/2024.

وقال اللواء يسري الديب، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنه تم زيادة الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروع موازنة الهيئة 2023/2024، بنحو 922،9 مليون جنيه بنسبة 12.1%، ليصبح 8.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الهيئة تحتاج إلى تعزيزات في هذا الباب لاستكمال المشروعات الجارية؛ نظرًا لوجود تحديات مثل ارتفاع الأسعار أثرت على تأخر التنفيذ، مطالبًا بزيادته إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع: "لم يكن لدينا صيانة في الهيئة لحد سنتين، وكان عندى 3 آلاف مدرسة ومع الارتفاع في الأسعار لم ننجز أكثر من 1200 مدرسة، وهناك توجيهات رئاسية بأن الهيئة تمر على كافة المدارس للوقوف على أحوال المباني وسلامتها الإنشائية، وحتى الآن مررنا على 14 ألف مدرسة، ونعلم أن هناك عجز نحو 250 إلى 260 ألف فصل، ولازم أشتغل على 3 آلاف مدرسة سنويًا عشان أنجز".

واستطرد: "باب الاستثمارات مخصص له 8.6 مليار، ولاستكمال الفصول نحتاج لـ4.1 مليار، وبالتجهيزات نحتاج 10 مليارات جنيه، وسنطرح مشروعات بـ24 مليار جنيه".

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدكتور فخري الفقي الموازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية مشروع موازنة الهيئة

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

حفيد على الكسار يكشف تفاصيل دهس شاب لوالده 3 مرات بالبحيرة

زينب صدقى.. شكسبيرة الزمالك التى تغزل فى جمالها أمير الشعراء

خبراء يحذرون: لن ينجو الاقتصاد العالمى إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

التخطيط: توجيه المنح الأجنبية لتنفيذ المشروعات التنموية

رئيس متاجر "هارفى نيكولز": إلغاء التسوق المعفى من الضرائب يضر الاقتصاد البريطانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس