مسرح الطليعة كان نقطة الانطلاق.. محطات في حياة "عبلة كامل" الفنية

عبلة كامل، اسم لامع في سماء الفن المصري، قدمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة أعمالًا متنوعة ومتميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وحظيت بإعجاب الجمهور والنقاد بأدائها المتقن وشخصيتها المرحة.



عبلة كامل هي إحدى أبرز نجمات جيلها، تتمتع بشعبية كبيرة بين المشاهدين، ولا تزال تثير اهتمامهم بأخبارها وأعمالها، فهي مثال للفنانة المصرية المحافظة على هويتها وثقافتها، وكانت تسعى دائمًا لإضافة شئ جديد إلى خزانة الفن المصري.



مسيرة مُشرفة



بدأت عبلة كامل مشوارها الفني في مسرح الطليعة، وكانت أول أعمالها في مونودراما «نوبة صحيان»، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية «وجهة نظر»، وشاركت في عدة مسرحيات أخرى مثل «عفريت لكل مواطن» و«غراميات عطوة أبو مطوة» و«جنون البشر».



كان أول ظهور للفنانة عبلة كامل في السينما في فيلم «وداعا بونابارت» للمخرج الكبير يوسف شاهين عام 1985، وهو الفيلم الذي جعلها تلفت الأنظار إلى موهبتها وجمالها.



واصلت عبلة كامل تقديم أفلام سينمائية ناجحة، منها «الزائرة» و«الستات» و«الفاس في الرأس» و«قشر البندق» و«اللمبي» و«خالتي فرنسا» و«سيد العاطفي»، وكان آخر فيلم لها «الفيل الأزرق 2» عام 2019.

ولم تقتصر موهبة عبلة كامل على السينما فقط، بل قدمت أيضاً أعمالاً تلفزيونية رائعة، منها «ضمير أبلة حكمت» و«لن أعيش في جلباب أبي» و«الأندلسي» و«رأفت الهجان»، كما قامت بدور البطولة في المسلسل التاريخي «ريا وسكينة»، الذي استعرض قصة حقيقية لأشهر قاتلتين في تاريخ مصر.



رحلة الفن والإيمان

ولدت عبلة كامل في 17 سبتمبر عام 1960 في نكلا العنب بمحافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبعد النجاح الكبير الذي حققته في عالم الفن، قررت الفنانة المصرية ارتداء الحجاب عام 2005، لكنها لم تتوقف عن التمثيل، بل استمرت في تقديم أعمال فنية جديدة، منها «الكبار» و«الشارع اللى ورانا».



على المستوى الشخصي، تزوجت عبلة كامل من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت منه توأم هما زينب وفاطمة، ثم انفصلا، وتزوجت لاحقاً من الفنان محمود الجندي لكن زواجهما لم يستغرق سوى عامين.



اشتهرت عبلة كامل بأدوارها الكوميدية والدرامية، وبرعت في تجسيد شخصية المرأة المصرية بكافة طبقاتها وأحوالها، كما حصلت على عدة جوائز تكريمية عن مجمل أعمالها، منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية للفيلم العربي عام 1998.