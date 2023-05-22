حبس شخصين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق بمصر الجديدة الجزئية، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمصر الجديدة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمصر الجديدة .

كان قد تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.