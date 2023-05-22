مصرع طفل أسفل عجلات قطار فى قصاصين الإسماعيلية

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات في مركز ومدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطارا يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات القطار، حيث كان يعبر السكة الحديد في إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القصاصين، ولكنه لم يتمكن من العبور سريعا فدهسه القطار، مما أسفر عن وفاته في الحال.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحديد هوية المتوفي.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى.