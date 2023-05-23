القاتل الصامت.. عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

قالت منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها، إن أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي في زيادة نسب الوفيات حول العالم.

وأشار الأطباء، في تصريحات لموقع "health and fitness"، إلى أن الأمراض القلبية هي مجموعة اضطرابات تصيب القلب والأوعية الدموية، وتشمل مرض القلب التاجي، ومرض الأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي واعتلالات أخرى.

ووفقاً لآخر الاحصائيات فالأمراض القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، إذ تتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام. ويعزى أكثر من أربعة أخماس وفيات الأمراض القلبية الوعائية إلى النوبات القلبية والسكتات، ويحدث ثلث هذه الوفيات مبكرا عند أشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاما.

ونوه خبراء، بأن أهم عوامل الخطر السلوكية لأمراض القلب والسكتة هي اتباع نظام غذائي غير صحي، والخمول، وتعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضار. وقد تتجلى آثار عوامل الخطر السلوكية عند الأفراد في ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وزيادة الوزن والسمنة.

وهناك عدد من الأعراض التي قد تشير إلى مشكلة في القلب، حيث تختلف باختلاف نوع المرض، لكن بشكل عام تشمل، ألم أو ضغط في الصدر، ضيق التنفس، دقات قلب سريعة أو بطيئة أو غير منتظمة، دوار أو إغماء، تورم في الساقين أو الكاحلين أو البطن.

وقال الأطباء، إن التشخيص يعتمد على التاريخ المرضي للمريض والفحص السريري والفحوصات المخبرية والصورية، مثل تخطيط كهربية القلب، أشعة صدى للقلب، تصوير شرايين التاجية بالأشعة المقطعية، فحص جهد القلب.

وفي بعض الحالات قد يكون من المستحسن إجراء جراحة لإصلاح أو استبدال صمام قلب تالف أو لإزالة انسداد في شرايين التاجية أو لزرع جهاز تنظيم ضربات قلب أو جهاز دعامة قابل للاستئصال.

ما هي أفضل الأطعمة لصحة القلب؟

هناك بعض الأطعمة التي تُعدّ مفيدة لصحة القلب هي: الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب، لأنها تحتوي على فيتامين ك ونترات غذائية تساعد على حماية الشرايين وخفض ضغط الدم.

والفاصولياء والبقوليات مثل الفاصولياء السوداء والحمص والعدس؛ لأنها تحتوي على ألياف غذائية وفولات ومغنيسيوم تساهم في التحكم بمستويات الكوليسترول والسكر في الدم،. والأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقلل من خطر الالتهابات وتشكيل جلطات دموية في الأوعية التاجية.

البرتقال لأنه يحتوي على فيتامين ج وفلافونوئيدات تساعد على تقوية جدار الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى القلب، بالإضافة إلى الشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على مُضادات أكسدة تُعرَف باسم فلافانولز تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.