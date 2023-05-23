كيف تحمي هاتفك المحمول من الحرارة الشديدة في الصيف؟

الهاتف المحمول هو جهاز لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ولكنه قد يتعرض للضرر بسبب التعرض المفرط للحرارة والرطوبة في فصل الصيف، ما يؤثر على أدائه وعمره الافتراضي.

وقدم خبراء في تقرير نشره موقع "mirror "، بعض النصائح والإرشادات للحفاظ على هاتفك المحمول في حالة جيدة خلال الأشهر الحارة.

نصائح لحمايه جهازك المحمول خلال فصل الصيف:

إزالة حافظة الهاتف، لأنها تسبب تراكم للحرارة.

تجنب شحن الهاتف أمام الشمس، لأن ذلك قد يسبب تلف البطارية.

تجنب تعرض الهاتف للشمس، وضعه في مكان يتوفر به الظل.

قلل استعمال هاتفك في درجات الحرارة العالية، وأوقف التطبيقات التي تستهلك كثيرًا من الطاقة.



لا تضع هاتفك بجيبك، لأن حرارة جسدك قد تعيق عملية تبريده.

أوقف استخدام هاتفك أو ثبته على وضعية الطيران، لتخفيف الضغط على البطارية والمعالج.

تجنب ترك هاتفك بالسيارة، لأن السيارة مكان مغلق يزداد فيه ارتفاع درجة الحرارة.

تجنب شحن هاتفك وهو مغطى، لأن ذلك قد يؤدي إلى احتباس الحرارة داخله، اخفض من مستوى سطوع الشاشة، لتقليل استهلاك الطاقة والحرارة.

اغلاق التطبيقات التي تستنزف طاقة بطارية هاتفك، واستخدام أداة استخدام البطارية لإغلاق التطبيقات غير المستخدمة.

نصائح لتجنب انفجار الهاتف المحمول خلال فصل الصيف:

تجنب استخدام الشواحن أو البطاريات المزيفة أو المقلدة أو الطرف الثالث، لأنها قد تكون غير متوافقة مع هاتفك وقد تسبب تلفًا في الدائرة الكهربائية أو ارتفاعًا في درجة الحرارة.

تجنب شحن الهاتف أمام الشمس أو في مكان حار أو رطب، لأن ذلك قد يؤدي إلى احتباس الحرارة داخل الهاتف وزيادة خطر الانفجار.

تجنب ترك الهاتف في السيارة أو على الأريكة أو السرير أو تحت الغطاء أثناء شحنه، لأن ذلك قد يمنع تبريد الهاتف ويزيد من احتمالية التماس كهربائي.

تجنب استخدام الهاتف بشكل مكثف أثناء شحنه أو في درجات حرارة عالية، لأن ذلك قد يسبب ضغطًا على المعالج والبطارية ويولد حرارة زائدة.

انتبه للعلامات التحذيرية التي قد تظهر على هاتفك، مثل ارتفاع درجة حرارته أو انتفاخ بطاريته أو ظهور رسائل خطأ، وإذا حدث ذلك فقم بإيقاف استخدام هاتفك وإزالة بطاريته إذا كان ممكنًا والاتصال بالخدمة المختصة.