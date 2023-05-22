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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثلاثى الأهلى على رأس التشكيل المثالى لإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، عن التشكيل المثالي لإياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وأُقيمت منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي الجمعة والسبت، حيث كرر النادي الأهلي فوزه على ضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون مقابل سجله حسين الشحات، ليتأهل للنهائي، ليلحقه الوداد البيضاوي المغربي، بتعادله في جنوب إفريقيا، مع ماميلودي صن داونز، بهدفين لمثلهما.

وتواجد 3 لاعبين من النادي الأهلي في التشكيل المثالي لإياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد عبدالمنعم، حسين الشحات وبيرسي تاو، حجزوا مكانهم في التشكيل، بعدما قدموا أداءً مميزًا أمام الترجي التونسي، مساهمين في تأهله إلى المباراة النهائية.

التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جاء التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

في حراسة المرمى: يوسف المطيع  (الوداد المغربي)

خط الدفاع: أيوب العملود (الوداد المغربي) - زولا (الوداد المغربي ) - محمد عبد المنعم (النادي الأهلي) - يحيى عطية الله (الوداد المغربي)

خط الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي) - يحيى جبران (الوداد المغربي) - ثيمبا زواني (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي)

خط الهجوم: بيتر شالويلي ( ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي) - بيرسي تاو (النادي الأهلي) - حسين الشحات (نادي الأهلي)

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 يونيو على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 11 من الشهر ذاته، في المغرب، في تكرار لنهائي النسخة الماضية، الذي أُقيم في شهر مايو الماضي، على ملعب مركب محمد الخامس، الذي شهد انتصار الفريق الودادي بثنائية نظيفة.

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