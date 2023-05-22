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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق "بواب" للمفتي بتهمة التعدي على طالبة بسيدي جابر

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الإثنين، حكما بإحالة أوراق "بواب" إلى فضيلة المفتي لإبداء الحكم الشرعي في إعدامه على خلفية اتهامه بخطف طالبه بالإكراه والتعدى عليها في منطقة سيدي جابر.

صدر الحكم ، برئاسة المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عمرو محمد القونى، والمستشار محمد منير طاهر، والمستشار الحسينى أحمد عطا، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

بداية الواقعة كانت حين تلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بقيام المتهم بخطف المجنى عليها تحت التهديد والتعدى عليها بالعقار محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه أثناء دلوف المجنى عليها "ف.أ.م" طالبة، 20 سنة، إلى محل سكنها تتبعها المتهم "م.م.م" حارس أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها إلى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وإسقاطها أرضا وتعدى عليها ضربا واستحصل منها على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها.

أضافت التحريات أن المتهم تمكن من ضربها مستخدما زجاجة عطر عدة مرات على رأسها محدثا إصابتها، وأشهر فى وجهها سلاحا أبيض سكين متوعدا إياها بالإيذاء لمواصلتها الصراخ، وتعدى عليها، واصطحبها بالقوة إلى محل سكنها وأغلقت باب الغرفة عليه وأبلغت والدتها، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيقات.

وثبت من تقرير الطب الشرعى للمجنى عليها، الإصابات الموصوفة بالكشف على المجنى عليها، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه للمفتى وحددت جلسة دور الانعقاد القادم من شهر يونيو، للنطق بالحكم فى إعدامه.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية العرض على النيابة الديار المصرية بمديرية أمن الإسكندرية تحريات ضباط مباحث قسم شرطة جنايات الإسكندرية ضباط مباحث قسم شرطة فضيلة المفتي قسم شرطة سيدى جابر محكمة جنايات الإسكندرية

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