تشميع 6 مخازن لتجميع القمامة خلال حملة مرافق جنوب أسوان

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، ايوم الإثنين، بتنظيم حملة استهدفت التصدى لظاهرة النباشين، وغلق وتشميع المخازن الخاصة بهم بإجمالى 6 مخازن بنطاق حى جنوب، مع التحفظ على الموازين والمعدات المستخدمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

وشارك فى الحملة نواب رئيس المدينة محمد ممدوح، ومحمد حسين، وأيضاً رؤساء أحياء غرب وجنوب بمعاونة الفنيين والعاملين بالأحياء، وبالتنسيق مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال الإزالة لمبنى بدون ترخيص على مساحة 175 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بمنطقة الشيخ تاج، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

جاء ذبك في إطار استكمال جهود الوحدات المحلية بمحافظة أسوان لتنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، بالتزامن مع أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان