الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يبحث مع ممثلي مركز الأهرام آلية تنفيذ "أرشفة ملفات الأعضاء"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مندوبي مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، بمقر النقابة العامة، للتنسيق ووضع آلية لمشروع أرشفة ملفات الأعضاء، وذلك بحضور محمد الكسار ومحمد راضي مسعود أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأكد “علام” أن النقابة العامة للمحامين تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع أرشفة ملفات المحامين لما له من مميزات كثيرة، خاصة في ظل تطبيق النقابة لنهج التحول الرقمي في تأدية الخدمات للأعضاء .

وعرض ممثلي مركز الأهرام على نقيب المحامين تجربة عملية لأرشفة الملفات، وطريقة البحث عن الملفات داخل المنظومة، بالطريقة التي حددتها النقابة.

وأكد ممثلو المركز أن الأهرام لها باع طويل في مشاريع أرشفة المستندات لعدد من المؤسسات، خاصة أنها أصبحت من متطلبات العصر الحالي، مشيدين بنهج النقابة في مواكبة التحول الرقمي وبدور وتاريخ نقابة المحامين العريق.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة الأهرام، لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، منها إنشاء ذاكرة لتاريخ نقابة المحامين، وكذلك توقيع برتوكولات للرعاية والطباعة، وغيرها من المشروعات.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر توجيهاته بحفظ وأرشفة جميع ملفات المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، وذلك لجميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب مركز الأهرام محمد الكسار

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس