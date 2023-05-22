نقيب المحامين يبحث مع ممثلي مركز الأهرام آلية تنفيذ "أرشفة ملفات الأعضاء"

التقى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مندوبي مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، بمقر النقابة العامة، للتنسيق ووضع آلية لمشروع أرشفة ملفات الأعضاء، وذلك بحضور محمد الكسار ومحمد راضي مسعود أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأكد “علام” أن النقابة العامة للمحامين تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع أرشفة ملفات المحامين لما له من مميزات كثيرة، خاصة في ظل تطبيق النقابة لنهج التحول الرقمي في تأدية الخدمات للأعضاء .

وعرض ممثلي مركز الأهرام على نقيب المحامين تجربة عملية لأرشفة الملفات، وطريقة البحث عن الملفات داخل المنظومة، بالطريقة التي حددتها النقابة.

وأكد ممثلو المركز أن الأهرام لها باع طويل في مشاريع أرشفة المستندات لعدد من المؤسسات، خاصة أنها أصبحت من متطلبات العصر الحالي، مشيدين بنهج النقابة في مواكبة التحول الرقمي وبدور وتاريخ نقابة المحامين العريق.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة الأهرام، لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، منها إنشاء ذاكرة لتاريخ نقابة المحامين، وكذلك توقيع برتوكولات للرعاية والطباعة، وغيرها من المشروعات.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر توجيهاته بحفظ وأرشفة جميع ملفات المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، وذلك لجميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.