كيف تستفاد قطاع الأعمال من منطقة المثلث الذهبي.. استشاري تعديني يجيب

قال الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين أن منطقة "المثلث الذهبي" في مصر واحدة من المناطق الجذابة للغاية للإستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وذلك بفضل توافر العديد من الموارد الطبيعية الهامةو الثمينة منا يتيح العديد من اللفرص الاستثمارية الهامة فى مجال التعدين والصناعات المعدنية في المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن لقطاع الأعمال الاستفادة من فتح فرص الاستثمار في المنطقة الباب أمام الشركات الأجنبية للتعاون والاستثمار في مختلف مشاريع التعدين والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن المعادن في المنطقة، بالإضافة لإقامة العديد من المجمعات الصناعية لرفع جودة تلك الخامات وعمل قيمة مضافة لها يحقق أرباح عالية ويعزز النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أنه لابد أن توفر الحكومة المصرية العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية في المنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتوفير المساعدة اللازمة للشركات الأجنبية للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل في المنطقة.

وأوضح أنه لابد أن تشهد الحكومة المصرية حاليًا تحولًا كبيرًا في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وتسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة التعدينية في المثلث الذهبي.

وأكد أنه يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وتحقيق أرباح عالية وزيادة القيمة المضافة، وذلك من خلال الاستثمار في مختلف مشاريع التعدين والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن المعادن في المنطقة، بالإضافة للصناعات المعدنية المختلفة.

وأوضح أنه تعد منطقة "المثلث الذهبي" في مصر واحدة من المناطق ذات الأهمية الكبرى في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، حيث تحتوي على موارد طبيعية ثمينة ومتنوعة، وتعد وجهة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع التعدين والصناعة في مصر.

توجد في المنطقة العديد من الموارد المعدنية الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والفوسفات والحديد والمنجنيز ورمال السليكا وغيرها، كما يوجد بها الحجر الجير الذي يستخدم في العديد من الصناعات موضحا أنه يمكن للشركات والمستثمرين الاستفادة من هذه الموارد المعدنية في المنطقة.

وأوضح أنه لابد للحكومة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز قطاع التعدين في المنطقة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، وتقديم الحوافز المالية والضريبية للشركات والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.

وأشار الي أنه من المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً اقتصادياً كبيراً في المستقبل، بفضل الاستثمارات في قطاع التعدين والصناعة، ويمكن للشركات والمستثمرين الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتحقيق أرباح عالية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.