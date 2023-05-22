هند الضاوى: سلطنة عمان وقفت مع مصر قلبًا وقالبًا فى عهد السادات (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، إن العلاقات المصرية العمانية تاريخية، حيث مرت بمراحل وتغيرات كما كل العلاقات بيننا وبين دول العالم، تحديدًَا بعد حرب 1973 وتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وأضافت "الضاوي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن سلطنة عمان كان لها دور كبير وداعم لمصر في عهد السادات، لافتة إلى أنها الدولة الوحيدة التي رفضت الانجرار لمحاولات تشويه مصر، ووقفت مع الدولة المصرية قلبًا وقالبًا، وكان لديها تدارك كبير للمؤامرات الإقليمية والدولية.

علاقات كبيرة تربط مصر بسلطنة عمان

وأوضحت الكاتبة الصحفية أن هناك علاقات كبيرة تربط مصر بسلطنة عمان، عززتها العلاقة الخاصة التي ربطت السلطان قابوس بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، واستمرت طيلة هذه الفترة، ثم تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر وحرص بشكل كبير على تحسين العلاقات مع السلطنة بما هو أفضل ويخدم قضايا منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن سلطنة عمان كانت دائمًا واحة سلام تحاول تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، أو التي على خلاف في المنطقة، وهذا الدور قدرته مصر ودعمته في مراحل كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط.