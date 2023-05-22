الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 حالة فى قافلة بقرية طما

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى  قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين"بقرية طما  فيوم مركز اهناسيا ،مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،الجراحة ،النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1528مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان ،معمل دم 59،معمل طفيليات 39، حالات الأشعة 13،إصدار6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل  7 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 13حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القوافل الطبية العلاجية المناطق الأكثر احتياجا علاج على نفقة الدولة قرية طما فيوم

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