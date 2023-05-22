البلطي بـ50 والجمبري بـ100.. "الدستور" ترصد الأسعار بسوق السمك الحضاري بعد افتتاحه

سيطرت حالة من السعادة البالغة علي أهالي الجيزة، بعد افتتاح المحافظ اللواء أحمد راشد لسوق السمك الحضاري بالمنيب، والذي تم تطويره علي مدار عام، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، وتأتي هذه الخطوة للقضاء علي الأسواق العشوائية بالمحافظة، وأيضاً لتسهيل حركة البيع والشراء علي المواطنين بطريقة آدمية، ويقع السوق علي مساحة 2000 متر مربع، ويضم 143 محل، بجانب مبنى خدمات إدارية، وشركة أمن خاصة، ينتشر أفرادها علي جميع بوابات السوق .

بعد الافتتاح بساعات قليلة، أجرت "الدستور" جولة ميدانية داخل السوق لرصد أسعار بيع الأسماك للمواطنين، وحجم الإقبال عليها، وكانت البداية مع عم صبري صاحب شواية بالحلقة، والذي قال " السوق الجديد حاجة مشرفة جداً، للبائعين والزبائن في وقت واحد، خاصة بعد المعاناة التي لاقيناها في السوق القديم، والذي عشوائيا بدرجة كبيرة وأرضيته متعرجة وغارقة في المياه طوال الوقت، وهو الأمر الذي كان ينفر الزبون من القدوم للسوق،ويؤثر علي حركة البيع بشكل كبير، وأعتقد ان السوق الجديد سيخدم أبناء محافظة الجيزة جميعاً ".

فيما قالت أم وليد سيدة أربعينية، "كان ليا الشرف اني أكون واحدة من الذين قاموا باستقبال المحافظ وضيوفه، وفي الحقيقة كلنا عايزين نشكره علي السوق الحضاري ده، اللي بيحافظ علي كرامتنا بالجلوس في مكان نظيف ومحترم، وأيضاً بأسعار معقولة، وبالنسبة لأسعار السمك، البلطي البلدي الكيلو بـ 50 جنيها، والجمبري الصغير الكيلو بـ 100، والتعابين الكيلو بـ 70 جنيها، والفيليه الكيلو بـ 120، وهناك حالة من الاستقرار في الأسعار إلى حد ما، ونتمني من الجميع الحفاظ علي نظافة ومرافق هذا السوق ".

ومثلما كانت الفرحة مسيطرة علي الباعة، طالت أيضاً الزبائن، الذين قال البعض منهم " نشكر محافظ الجيزة على هذا السوق الجميل، لقد انتظرنا هذه اللحظة منذ فترة طويلة، كانت ملابسنا تتسخ عند زيارتنا للسوق، بسبب الصرف الصحي المعطل وتراكم المياه في جميع جنباته، وبالنسبة للأسعار فهي مناسبة إلى حد كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والطيور، بجانب عشقنا للأسماك الطازجة التي توفرها لنا حلقة سمك الجيزة ".