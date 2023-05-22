الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

11 مباراة خلال 46 يوما .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلى القادمة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يخوض الأهلي 11 مباراة في ثلاث بطولات مختلفة خلال 46 يوما وبالتحديد في الفترة من 23 مايو الجاري حتى 8 يوليو المقبل تبدأ بمواجهة انبي غدا " الثلاثاء " في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ثم يواجه طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين ثم يلعب مع سيراميكا كليوباترا يوم 29 مايو الجاري في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين .

موعد مواجهتى الأهلي و الوداد في النهائي الإفريقي 

بعد المباريات المحلية الثلاث يخوض الأهلي مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي باستاد القاهرة يوم 4 يونيه المقبل ثم يخوض مباراة العودة يوم 11 يونيه باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

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مواعيد مباريات الأهلي في الدوري وكأس مصر 

وبعد النهائي الإفريقي وبعد فترة التوقف الدولي ومباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الإفريقية يعود الأهلي للعب محليا ويواجه حرس الحدود يوم 22 يونيه في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري ثم يواجه منتخب السويس يوم 25 يونيه المقبل في المباراة المؤجلة من دور ال32 لبطولة كأس مصر .

يخوض الأهلي مبارته رقم 8 عندما يواجه فريق البنك الأهلي يوم 29 يونيه المقبل في الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري وبعدها يخوض ثلاث من مبارياته المؤجلة حيث يلعب مع فيوتشر يوم 2 يوليو المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين ثم يواجه الإسماعيلي من المبارا المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر وأخيرا سيلعب مع الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين .

وبعد خوض 11 مباراة خلال 46 يوما سيتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة في مسابقة الدوري أمام بيراميدز والمصري والزمالك في الأسابيع 28 و30 و31.

الدوري المصري الممتاز الاهلى الوداد المغربي البنك الأهلي الاتحاد السكندرى مواعيد مباريات الأهلي

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